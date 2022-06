Flavio Briatore torna alla carica: “La pizza non ha nulla a che fare con Napoli”

di Luca Venturino 21 Giugno 2022

La vicenda di Flavio Briatore e la sua margherita a quindici euro ha ormai assunto gli inconfondibili connotati del mito moderno – o, in altre parole, della telenovela. Nelle ultime puntate vi raccontammo di come, dopo le numerose critiche dovute ai prezzi di Crazy Pizza, catena fondata dall’imprenditore piemontese, quest’ultimo avesse risposto chiedendosi che razza di ingredienti fossero impiegati dalla concorrenza per vendere pizze alla modica cifra di quattro euro. Le provocazioni di Briatore fecero tuttavia insorgere i pizzaioli partenopei che, chiamati in causa per difendere l’onore di un piatto simbolo di Napoli e riuniti sotto il vessillo di Gino Sorbillo, decisero di organizzare un evento dove avrebbero distribuito pizze gratis. Uno a uno e palla al centro, ma Briatore è già pronto al contrattacco – che di fatto viene declinato durante un’intervista rilasciata a La Zanzara di Radio 24.

Ancora una volta Briatore ha scelto di interpretare le proteste dei pizzaioli napoletani in un piano prettamente economico: “Mi criticano? Vogliono solo farsi pubblicità” ha infatti commentato. “Nessuno può fare profitto con la pizza a quattro euro, grazie a me aumenteranno i loro prezzi” ha poi aggiunto. Il che, diciamocelo, pone già terreno fertile per una ribattuta – ma l’imprenditore ha voluto affondare il coltello (avvelenato) nella piaga riferendosi proprio alla pizza napoletana: “A me non piace, non la mangio, preferisco quella bassa. a Salerno la fanno meglio. La pizza, del resto è un prodotto mondiale, con Napoli non ha nulla a che fare”.