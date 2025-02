Floriano Pellegrino e Isabella Potì restano in Puglia, e aprono una trattoria in un trullo

Restano in Puglia Floriano Pellegrino e Isabella Potì, che poche settimane fa avevano annunciato la chiusura del loro ristorante Bros’, che era riuscito a portare una bellissima stella Michelin a Lecce.

Lo avevano detto, che sarebbero tornati presto con un nuovo progetto, e così effettivamente sarà, addirittura prima di quanto ci si potesse aspettare. E mentre in molti li volevano in partenza per Milano, magari con qualcosa che fosse in grado di appagare la loro anima intrinsecamente glamour, loro alla fine restano lì dove sono cresciuti, nella loro Puglia.

Il nuovo progetto dei Bros

Sarà in Valle d’Itria infatti il nuovo Bros Ristorante Gastronomico, che aprirà a metà maggio all’interno di Villa San Martino, un bellissimo relais di lusso a Martina Franca. Un cambiamento piuttosto importante in termini di location, anche se non di chilometraggio: Potì e Pellegrino si spostano di pochissimo, ma in un contesto totalmente diverso da quello che li ha visti nascere e crescere.

Nel frattempo, il team di Bros’ annuncia anche una seconda novità, anche questa dallo spirito molto pugliese: la Trattoria Bros, che i due avevano aperto a Scorrano, rinascerà molto presto (questione di un paio di settimane, dicono) all’interno dell’edificio simbolo della regione, un trullo, molto molto vicino alla Villa dove avrà sede il ristorante principale della coppia di chef, con anche ventuno camere a disposizione per l’ospitalità dei clienti.