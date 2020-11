Flower Burger lancia l’hamburger di Barbie: è rosa e vegano

Lo ha creato Flower Burger, la catena di hamburgerie vegane: è il primo hamburger dedicato a Barbie e, ovviamente, oltre che vegano è pure rosa.

Piacerà di sicuro ai più piccoli, un panino fucsia dedicato alla bambola più celebre del mondo, ma magari anche ai clienti più cresicuti, dal momento che parliamo di un giocattolo che ha attraversato le generazioni.

Per i bambini, forse, non è il caso di svelare che il pane è colorato con l’estratto di barbabietola (si sa che il rapporto con le verdure, prima dell’adolescenza, è spesso complicato). All’interno del panino rosa c’è poi un hamburger creao con un mix di lenticchie, riso basmati e verdure quali carote e zucchine. Pure il topping è rosa, in onore di Barbie: una maionese a base di latte di soia e barbabietola. Completa il panino un hummus creato per l’occasione con un pizzico di paprika dolce e affumicata.

Non ci è dato sapere se l’operazione sia riuscita da un punto di vista gustativo come lo è dal punto di vista estetico: noi il panino di Barbie non abbiamo ancora avuto il piacere di assaggiarlo. Però si sa, certe icone senza tempo vanno prese così come sono, senza farsi troppe domande.

[Fonte: Ansa]