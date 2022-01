Foggia, bomba fatta esplodere davanti a un ristorante del centro

di Luca Venturino 11 Gennaio 2022

Nella notte tra sabato 8 e domenica 9 gennaio è stata fatta esplodere una bomba rudimentale davanti al ristorante Poseidon, nel pieno centro storico di Foggia. Il locale ha riportato alcuni danni alla parte esterna della saracinesca, e gli agenti delle forze dell’ordine sono tutt’ora al lavoro per controllare le immagini della videosorveglianza e individuare il colpevole.

Non si tratta di una bravata (come ha invece sostenuto, nel caso del suo ristorante, Anna Vietti di Torino), o di un episodio isolato: lo stesso ristorante fu già colpito da un incidente simile nel novembre del 2019, e il titolare del locale ha subito solamente venerdì scorso l’incendio di un furgone. E il presidente di Confindustria Foggia Giancarlo Francesco Dimauro non ha dubbi in merito: “Più che una recrudescenza, la sensazione che si ha è che in questa Terra i poteri mafiosi non si siano mai fermati” ha commentato, aggiungendo poi la sua personale idea per una possibile soluzione: “Ma la risposta più importante e più incisiva resta per noi quella di creare lavoro perché la mafia si nutre nelle povertà e nel sottosviluppo, come lo stesso procuratore Vaccaro ha più volte sottolineato. Su questo versante il nostro impegno sarà fermo e deciso perché reclamare il diritto al lavoro significa battersi per la libertà contro ogni forma di malavita organizzata. Quel che ora urge intensificare è un grande patto tra le istituzioni ed il mondo dell’impresa per promuovere nuove forme di investimento e moderne opportunità di crescita capaci di aprire speranze nel breve e medio termine, perché anche le risorse previste nel Pnrr sono strettamente legate ad una fase temporale eccezionale che non potrà rimuovere lo sviluppo inceppato che ci portiamo dentro da decenni”.