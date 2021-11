Foie Gras: il Governo britannico chiede agli chef di trovare alternative vegane

di Valentina Dirindin 21 Novembre 2021

Basta foie gras sulle tavole del Regno Unito: la direzione sembra essere davvero questa, se è vero – come comunica il Guardian – che i ristoratori e gli chef più esperti in cucina vegana sono stati convocati dal governo britannico per cercare di capire come trovare alternative vegetali che sostituiscano il fegato d’oca.

Il governo del Regno Unito avrebbe voluto sondare con loro la possibilità di creare un “finto grasso” a base vegetale in caso di un divieto imminente, sostiene il Guardian. Divieto di cui, al momento, non è dato sapere, ma su cui in molti si stanno facendo più di qualche domanda. In effetti però, i parlamentari hanno promesso di vietare il commercio di foie gras e il Dipartimento per l’ambiente, l’alimentazione e gli affari rurali (Defra) sta lavorando per vietare la vendita e l’importazione del celebre quanto discusso prodotto.

La produzione di foie gras è peraltro già illegale nel Regno Unito a causa della crudeltà verso gli animali che – come ormai noto – vengono ingrassati attraverso un’alimentazione forzata. Tuttavia continuano a essere moltissimi i ristoranti di lusso che importano da paesi come la Francia e servono foie gras ai loro clienti. Almeno per ora, ma a questo punto forse hanno le ore contate.