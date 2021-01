Foligno: ragazza intossicata dal sushi, è grave

Una ragazza di ventun anni di Foligno sarebbe grave dopo un’intossicazione, probabilmente causata dal sushi che aveva mangiato poco prima.

La giovane è stata ricoverata con un’insufficienza epatica e la possibilità di grave compromissione di diversi organi, tanto che si è reso necessario il trasporto d’urgenza nella struttura di Anestesia e Rianimazione dei Trapianti e Chirurgia Maggiore dell’ospedale Riuniti di Ancona.

I sintomi sono comparsi poco dopo aver mangiato in un ristorante di sushi: immediata la corsa al pronto soccorso, dove è subito stata accertata una situazione critica, causata con grande probabilità dalla leptospirosi, una malattia acuta solitamente causata dal contatto con le urine di mammiferi infetti, principalmente ratti.

Sono in corso gli esami per capire con certezza cosa possa aver scatenato una tale intossicazione, mentre la giovane continua a essere ricoverata in rianimazione, con una situazione di compromissione degli organi ancora da definire.

Quella della trasmissione tramite il sushi, comunque, resta ancora soltanto un’ipotesi: le autorità stanno accertando se la ragazza possa aver contratto l’infezione in qualche altro modo. Nel frattempo, naturalmente, i Nas stanno svolgendo degli accertamenti nel locale dove è stato acquistato il sushi, e si apprende che la famiglia della giovane al momento non ha ancora sporto denuncia per l’accaduto.

[Fonte: Il Fatto Quotidiano]