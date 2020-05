Food blogger: una sola tra i 10 influencer più seguiti in quarantena

C’è solo una foodblogger tra i dieci influencer più seguiti durante la quarantena, ed è Benedetta Rossi. La regina di “Fatto in casa con Benedetta”, blog di ricette piuttosto semplici da eseguire a casa, è l’unica rappresentante del mondo food presente nella top ten degli influencer italiani più seguiti durante il lockdown.

Con i suoi 2,9 milioni di follower su Instagram e 6 milioni di fan su Facebook, Benedetta Rossi si conferma una web star – anzi, l’unica web star – della cucina italiana. Soprattutto in un momento in cui tutti gli Italiani, chiusi in casa per lunghissimi giorni, hanno riscoperto la passione per la cucina.

La classifica è stata stilata da Sensemakers sulla base dei dati di Shareablee, e vede trionfare la coppia Chiara Ferragni – Fedez. Lei domina con 74 milioni di interazioni generate sui social; lui la segue con 19 milioni e mezzo (e un video buffissimo dove si ribalta inciampando sul tavolino di casa, che vi consigliamo di andare a vedervi). Al terzo posto, con 9 milioni di interazioni, c’è Gianluca Vacchi.

Finalmente al quarto posto troviamo la rappresentante del mondo culinario: Benedetta Rossi ha sviluppato oin queste settimane 8.5 milioni di interazioni. In classifica poi Diletta Leotta, la modella bergamasca Paola Turani, Clio MakeUp, Valentina Ferragni e l’attrice Alice Pagani.

