Food delivery, con “Takeve” arriva la consegna tutta al femminile

In tempi in cui il food delivery è ormai la normalità per chi vuole gustarsi un piatto da ristorante, a Roma nasce Takeve, il primo team al mondo di rider tutto al femminile.

La squadra è nata da un’idea di un gruppo di giovani donne guidato da Evelyn Pereira, la quale ha dichiarato che sono due i motivi che le hanno spinte a creare questa realtà: “la crisi nella ristorazione e la paura del contagio nelle consegne a domicilio”.

Le ragazze di Takeve sono sei e tutte si muovono in sella ad una bicicletta elettrica. Il loro metodo di consegna è contact free (appoggiano il cibo su uno sgabello disinfettato da dove lo prende il cliente), effettuano tamponi mensilmente e applicano commissioni competitive ai ristoranti che ne fanno richiesta.

Inoltre, per ogni ordine effettuato, devolvono in beneficenza una parte dell’incasso a cinque organizzazioni no profit di Roma che può scegliere lo stesso cliente.

