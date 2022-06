Food Delivery: i rider vittime di incidenti sono più di quello che si pensa

di Manuela 6 Giugno 2022

Andiamo in Australia perché qui uno studio pilota ha sottolineato come, nel settore del food delivery, i rider siano vittime di più incidenti di quanto non si pensi. Secondo i dati rilevati, infatti, i rider di aziende come Uber Eats o Doordash hanno maggiori probabilità di subire infortuni sul lavoro o di finire al Pronto Soccorso rispetto a quanto evidenziato in precedenza.

Lo studio in questione ha raccolto i dati fra maggio 2019 e aprile 2020, identificando parecchi infortuni collegati ai rider in biciletta. Durante il medesimo periodo, poi, SafeWork NSW ha segnalato altri 37 infortuni associati a rider in bicicletta.

Tornando allo studio, questi è stato pubblicato sulla visita medica Pilot and Feasibility Studies ed è stato condotto da ricercatori della MAcquarie University e del St. Vincent’s Hospital. Secondo il dottore Mitchell Sarkies della Macquarie University, ci sono molti più incidenti e traumi subiti dai rider durante le consegne di cibo rispetto a quanto non si pensi.

Dei 386 casi di adulti arrivati al Pronto Soccorso del St. Vincent in circa un anno per lesioni collegate alle bici, ecco che il 12% erano rider del food delivery. Secondo Sarkies, i rider avevano 13 volte più probabilità di presentarsi al Pronto Soccorso fra le 20 e la mezzanotte rispetto ai ciclisti per passione (beh, non per fare le pulci, ma di solito a quell’ora i ciclisti “per passione” sono già tornati a casa).

Sarkies sostiene che questi traumi e incidenti sono avvenuti durante i turni di consegna serali dei pasti, quelli più impegnativi.