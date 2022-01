Food delivery vegano: ecco le città dove si ordina più cibo veg a domicilio

di Marco Locatelli 13 Gennaio 2022

Il cibo vegano è ormai una realtà e anche il boom del food delivery (complice la pandemia) ha dimostrato questo nuovo trend. Secondo i risultati di una ricerca condotta da Just Eat, in collaborazione con Bva Doxa, la città italiana dove si ordina maggiormente cibo vegano a domicilio è Roma. Dietro alla capitale troviamo Bologna e Milano.

Secondo la ricerca, i piatti vegani su Just Eat nel 2021 hanno avuto una crescita del +67%. Tra i più ordinati, la classica torta salata di verdure, ma anche pita falafel e babaganoush. E non mancano i classici piatti più amati del food delivery, ma in versione vegana.

Nello specifico, nel 2021 hanno avuto un’importante crescita le versioni vegane di poke (9300kg, +138%), sushi (3200kg, +78%), hamburger (31000 kg, +59%), pizza (22800kg, +43%), e insalate (3600kg, +20%).

Inoltre sono 2 su 3 (67%) gli italiani che dichiarano di aver ridotto i consumi di carne e pesce, principalmente per motivi di salute (45%), ma anche per un’attenzione al tema della sostenibilità (28%). E sono il 20% gli intervistati che hanno dichiarato di aver provato in passato una dieta vegana/vegetariana, mentre circa il 14% si dichiara propenso a seguire una dieta vegana nei prossimi 12 mesi, e la propensione cresce (32%) qualora l’adesione al regime alimentare vegano fosse limitata nel tempo (3-6 mesi). In generale, la popolazione italiana riconosce al Veganesimo di avere un basso impatto ambientale (57%) e di essere salutare (55%).