Food porn, ad Aversa il primo locale con dolci a forma di pene

di Luca Venturino 18 Gennaio 2022

Si chiama Il Ventinove, aprirà il 22 gennaio ad Aversa, in provincia di Caserta, e si tratta del locale che fornirà un nuovo, letterale significato al food porn: qui, infatti, i clienti potranno gustare morbidissimi pancake e numerosi dolci a forma di vagina e di pene.

E no, prima che puntiate il dito, non siamo noi a essere maliziosi: la forma che viene data alle cialde è decisamente inequivocabile. I dolci saranno guarniti con diverse salse a base di cioccolato e frutta per rendere la rappresentazione ancora più gustosa (e suggestiva), e saranno ricoperti in cioccolato bianco o fondente, caramello, pistacchio o lamponi. Dopotutto, il ponte che collega cibo e sesso è ben noto: sia con un che con l’altro si può godere o restare completamente delusi. Niente alcolici, però: l’obiettivo è quello di riportare e riscoprire il gusto del divertimento sano.

“Il Ventinove nella smorfia napoletana indica Il padre di bimbi, ovvero l’organo genitale maschile che consente quindi di mettere al mondo i figli” spiega Ida Iorio, CEO dell’azienda. “Nel logo c’è un pene alato, simbolo già utilizzato nell’antica Roma. Queste figure erano chiamate fascinum o peni divini, usati per evitare il malocchio, tra le altre cose. Vari storici spiegano il potere simbolico e magico degli amuleti fallici sostenendo che avevano a che fare con la fertilità”. La formula de Il Ventinove è già conosciuta e apprezzata in Spagna e Francia, ma è il primo locale del suo genere in Italia.