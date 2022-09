Food Service, Cattel ottiene un finanziamento da 6,5 milioni da UniCredit

di Luca Venturino 20 Settembre 2022

Cattel Spa, azienda veneta specializzata nel settore della distribuzione di prodotti alimentari nel cosiddetto Food Service ha di recente stretto un accordo di sostegno con UniCredit e SACE al fine di supportare i propri piani di sviluppo sostenibile: secondo quanto trapelato, la banca ha infatti finalizzato in favore dell’azienda un’operazione economica dal valore complessivo di 6,5 milioni di euro, volti – come appena accennato – a supportare la crescita del marchio nel contesto nazionale ed estero. In particolare, l’intervento è da intendersi come parte di un più ampio progetto nell’ambito della sostenibilità: l’obiettivo, in questo contesto, è di mettere a segno una crescita strutturale e introdurre le migliori tecnologie nell’automazione del magazzino, in modo tale da ridurre i consumi e ottimizzare i tempi di produzione.

“Futuro Sostenibile” – questo il nome del finanziamento in questione – è per di più vincolato dal raggiungimento di due obiettivi, che Cattel si è impegnata a raggiungere entro i prossimi tre anni: l’adozione di misure per il risparmio o la compensazione di emissioni indirette di gas serra e l’avvio di una serie di interventi per migliorare la sicurezza dei propri collaboratori. Importate notare, infine, che di fatto l’investimento va a incastonarsi in un progetto di crescita che Cattel si trovò “costretta” a interrompere in occasione della pandemia – una pausa forzata che tuttavia pare essere stata ormai superata, tanto che l’azienda veneta chiuse il 2021 con un fatturato di oltre 90 milioni.

“Rappresentiamo una famiglia che nelle generazioni ha saputo far cresce il business adattandosi alle migliori condizioni dei mercati” ha commentato Alberto Augustini, Amministratore Delegato di Cattel Spa. “Oggi è nostra volontà approcciarci alla crescita futura con driver della Sostenibilità imperniati nella propria strategia implementando progetti nelle aree ESG quali Enivironment (tecnologie, filiere sostenibili e certificabili), Social (sicurezza, legalità e benessere) nonché Governance (attraverso best practices)”.