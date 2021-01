Food Trend: la lista di cosa ha funzionato di più su Tik Tok nel 2020

Il social di nuova generazione, quello più amato dai giovani che snobbano i boomers su Facebook e Instagram, è TikTok, ed è evidente quanto debbano essere presi in considerazione i suoi trend, anche in tema cibo: per quanto non amiamo pensarlo, è qui che si decidono i temi più pop in fatto di qualsiasi moda, anche nel ramo food.

Così, nell’anno più social di tutti, TikTok ha rilasciato una lista degli argomenti che sono andati di più fra i suoi utenti. “TikTok è qui per portare gioia e, con l’anno che abbiamo vissuto, sono entusiasta di fare un viaggio nella memoria e celebrare la miriade di modi in cui la community di TikTok ci ha aiutato a riunirci, a superare le divisioni e a trovare leggerezza ed equilibrio quando ne avevamo più bisogno. “, ha detto Vanessa Pappas, Interim Head di TikTok, commentando le classifiche rilasciate dal social.

Un anno in cui “tutti sono diventati chef semi-professionisti perché, be’, non avevamo scelta”, e in cui “la comunità del cibo di TikTok è venuta in nostro soccorso” con ricette e trucchetti vari.

Dunque, vediamo qual è stato l’anno di TikTok in tema food.