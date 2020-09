Foodporn: pub di Cagliari sceglie come testimonial un’attrice hard, ed è un successo

Se si parla di foodporn, allora è bene fare sul serio: è quel che devono aver pensato i gestori di un pub di Cagliari, quando hanno scelto come testimonial del loro locale una vera attrice hard.

Martina Smeraldi, pornostar scoperta dal re dei film a luci rosse Rocco Siffredi, è infatti la protagonista della nuova pubblicità local del pub cagliaritano Old Square. Una pubblicità 100% local, verrebbe da dire, visto che anche l’attrice hard ventenne arriva dal capoluogo sardo.

Nel video si vede la giovane attrice accarezzare e baciare un panino succulento, mentre una voce di sottofondo gioca su una serie di doppi sensi riguardanti la morbidezza delle forme tutte da palpare e via dicendo. L’intento ironico però è chiaro, almeno quando la voce fuori campo, spiegando che “l’Old Square Burger è la massima rappresentazione del concetto di foodporn“, si incarta in una frase simil scioglilingua che suona più o meno così: “é così porn che anche il porn non è porn quanto questo porn”.

Ed è per questo che, da trash, il tutto si trasforma in irrimediabilmente divertente. Di certo, l’operazione di promozione è stata un successo: il video dell’Old Square di Cagliari, in poche ore, ha ricevuto decine di migliaia di visualizzazioni su Instagram.

[Fonte: Radio Deejay]