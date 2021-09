Formaggi italiani: +12% export e acquisti interni a livelli pre-Covid

L'export del formaggio italiano bene soprattutto in Francia (+13,8%), Belgio (+20,8%) e Paesi Bassi (+15,6%)

di Marco Locatelli 16 Settembre 2021

Più vivo che mai il mercato del formaggio italiano. Nel 2021 l’export registra un importante incremento e cresce anche la fette degli acquisti interni, che tornano ai livelli pre-Covid.

È questa la fotografia scattata dall’assemblea annuale di Assolatte. Le vendite all’estero dei formaggi italiani fanno infatti un salto del 12% rispetto al 2020, anche grazie alla cancellazione dei dazi di Trump.

I Paesi dove il nostro formaggio va forte sono: Francia (+13,8%), Belgio (+20,8%) e Paesi Bassi (+15,6%). Il mercato si consolida anche in USA, con le esportazioni in terra americana che registrano un importante +27,3%. Per quanto riguarda il mercato interno, si è tornati ai livelli pre-Covid.

Continua in modo positivo anche il trend della produzione del latte con le consegne a +3,2%, superiore a quello medio europeo e il più alto fra i grandi produttori. La produzione casearia (+6%) viene trainata dalla mozzarella e da alcune Dop.