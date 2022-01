Formaggio Groviera, i giudici americani sfidano la denominazione: è “un nome comune”

Secondo un tribunale degli Stati Uniti il formaggio groviera è un nome comune e quindi la denominazione di origine non è tutelata: può anche non venire dal distretto svizzero di Gruyère.

di Dissapore 11 Gennaio 2022

Negli Stati Uniti la denominazione d’origine Gruyère non vale: il formaggio groviera è stato considerato dai giudici un nome comune e quindi può essere venduto con quell’etichetta anche se non viene dall’omonima regione.

Il consorzio di produttori di formaggio svizzeri e francesi della regione intorno alla città di Gruyères, in Svizzera, aveva iniziato una causa dopo che il Trademark Trials and Appeals Board federale aveva negato una domanda di protezione del marchio. Il consorzio affermava che il groviera – formaggio dolce e morbido che è uno dei preferiti per le fondute – è stato prodotto secondo standard rigorosi nella regione dall’inizio del XII secolo e il formaggio prodotto al di fuori della zona che include il distretto Gruyère non può essere chiamato groviera, proprio come il nome champagne può essere attribuito solo agli spumanti della regione francese dello Champagne.

Il giudice distrettuale degli Stati Uniti TS Ellis si è pronunciato contro il consorzio svizzero, ritenendo che i consumatori americani non associano il nome Gruyere al formaggio prodotto specificamente in quella regione. Il formaggio è originario di Gruyères, nella Svizzera occidentale, ma è diventato un prodotto internazionale, secondo il giudice.

Mentre simili protezioni del marchio sono state concesse al formaggio Roquefort e al brandy di Cognac, il giudice Ellis ha affermato che lo stesso non può dirsi per Gruyère: “È chiaro dalla documentazione che il termine Gruyère in passato potrebbe essersi riferito esclusivamente al formaggio svizzero e francese”, ha scritto Ellis. “Tuttavia, decenni di importazione, produzione e vendita di formaggio etichettato Gruyère prodotto al di fuori della regione di Gruyère in Svizzera e Francia hanno eroso il significato di quel termine e lo hanno reso generico”.

Come pezza d’appoggio , ha citato il fatto che la Food and Drug Administration regolamenta l’uso del nome Gruyère e che nessuno dei requisiti ne specifica il luogo di origine. Ma il consorzio Gruyère non si arrende, e impugnerà la sentenza.