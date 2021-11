Formaggio vegano, il mercato è cresciuto del 12% negli ultimi 5 anni

di Luca Venturino 24 Novembre 2021

Secondo l’ultimo report pubblicato sul sito ResearchAndMarkets.com, il mercato del formaggio vegano è cresciuto con un tasso composto di crescita annuale del 12% nel periodo di tempo compreso tra il 2015 e il 2020. Un trend positivo che, secondo le previsioni degli esperti, dovrebbe continuare a proiettarsi nel prossimo segmento quinquennale.

Tra le cause che hanno stimolato la crescita del mercato sono da segnalare l’aumento nell’adozione di diete a base vegetale e prive di glutine e la crescente popolarità di cibi e bevande confezionate già pronte da consumare; ed è inoltre da considerare che molti brand che operano nella grande distribuzione stanno implementando diverse forme di formaggio vegano nella propria offerta. Più precisamente, c’è un aumento nell’introduzione di varianti a bassa lavorazione e con elevate quantità di fibre e grassi sani, ingredienti che vengono poi proposti anche nei fast food grazie alla formazione di partnership commerciali. Tra gli altri fattori, infine, sono stati evidenziati il numero crescente di individui con intolleranza al lattosio e la maggiore facilità d’accesso ai prodotti senza latticini.

Il report fornisce un analisi approfondita delle tendenze in ciascun segmento del mercato globale del formaggio vegano, accompagnando i dati alle previsioni a livello globale, regionale e nazionale per il periodo 2021-2026. Più particolarmente, il report ha declinato il mercato in base a regione o continente (Europa, America del Nord, Asia…), tipo di prodotto (mozzarella, cheddar, parmigiano…), fonte (soia, cocco…), canale di distribuzione (supermercati, negozi online…) e applicazione o uso (domestico, ristorazione…).