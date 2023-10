Forme, l’evento made in Bergamo dedicato al formaggio, torna dal 20 al 22 ottobre

di Luca Venturino 10 Ottobre 2023

Il settore lattiero caseario torna a puntare gli occhi su Bergamo per Forme, la manifestazione dedicata al formaggio in ogni sua sfumatura giunta ormai alla sua ottava edizione, che si terrà dal 20 al 22 ottobre con l’obiettivo di valorizzare e promuovere a livello nazionale e internazionale le produzioni del nostro caro e vecchio Stivale. Un appuntamento pensato per il settore e per radunare gli appassionati, in altre parole, tant’è che il concept di quest’anno – Forme Cult – vuole proprio richiamare il valore della manifestazione in quanto “cult event” per il mondo dei formaggi, produttori e consumatori compresi.

Forme Cult a Bergamo: tutti i dettagli dell’evento

Il palinsesto di Forme è stato pensato per snodarsi ordinatamente su alcuni luoghi simbolo della città di bergamo, a partire dalla Piazza Vecchia che farà da cornice per la Piazza Mercato del Formaggio, appuntamento a ingresso libero che occuperà la Loggia Porticata del Palazzo della Regione. Qui i visitatori potranno scoprire i prodotti delle Cheese Valleys Orobiche e delle DOP italiane; mentre presso il Circolino di Città Alta si potranno degustare (e naturalmente acquistare) il meglio dell’enogastronomia delle Città Creative Unesco per la Gastronomia: Alba, Bergamo e Parma.

Tornano e moltiplicano su grande richiesta i Cheese Labs, masterclass progettate per offrire la possibilità di scoprire il meglio della produzione nazionale e internazionale. Non mancheranno, naturalmente, i veri e propri protagonisti di Forme – produttori, stagionatori, affinatori e formaggiai; ma anche produttori di vino -; e si potrà anche lanciarsi in incursioni nelle principali produzioni europee, dal Cheddar d’Oltremanica alle forme spagnole, francesi, svizzere e ucraine.

Le masterclass si terranno in location storiche in Bergamo Alta come il Circolino di Città Alta, in vicolo S. Agata, 19; Da Mimmo, in via Bartolomeo Colleoni, 17; Lalimentari in Piazza Vecchia, 8; Il Sole, in via Bartolomeo Colleoni, 1; e sono eventi a pagamento su prenotazione fino a esaurimento posti.

A completare il palinsesto di Forme Cult segnaliamo poi il Circolo della Gastronomia Creativa Italiana, un inedito market dove degustare e acquistare una selezione dei migliori prodotti enogastronomici delle Città Creative Italiane Unesco per la Gastronomia nei giardini del Circolino; l’inaugurazione della mostra museale in collaborazione con Coldiretti a tema Le grandi battaglie a sostegno dell’agroalimentare italiano; le premiazioni della quinta edizione del concorso caseario internazionale Stupore ed Emozione, con categorie dedicate a formaggi affinati e freschi di latte vaccino o ai prodotti elaborati e yogurt aromatizzati; e infine Incontri e racconti, l’insieme di convegni e tavole rotonde che si svolgeranno presso la Sala Piatti Via S. Salvatore, 6, sempre a Bergamo Alta, e saranno condotti da professionisti ed esperti del settore, che si confronteranno sui grandi temi d’indirizzo.