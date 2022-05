Forte dei Marmi: tragedia a La Capannina, un aneurisma stronca giovane cameriere

Raoul Biagiotti, cameriere a Forte dei Marmi, si è spento in seguito a un aneurisma che l'ha colpito mentre lavorava.

di Luca Venturino 2 Maggio 2022

Raoul Biagiotti aveva vent’anni e lavorava come cameriere alla Capannina di Franceschi, storico locale di Forte dei Marmi. Ha cominciato a sentirsi male intorno alle 3 del mattino di domenica 1 maggio, e pochi minuti dopo si è accasciato a terra durante il turno di lavoro: il personale sanitario è accorso quanto prima, ma le condizioni del giovane erano già piuttosto complicate. I sanitari sono infatti stati costretti a rianimarlo e a trasferirlo al pronto soccorso dell’ospedale Versilia di Camaiore per sottoporlo a una serie di accertamenti. Il risultato delle analisi mediche non ha lasciato alcun spazio al dubbio: si è trattato di un aneurisma che, a sua volta, aveva innescato un arresto cardiaco.

Il personale medico, a questo punto, ha preferito trasferire il ragazzo al reparto di neurochirurgia dell’ospedale di Livorno in modo da poterlo sottoporre a ulteriori approfondimenti e monitorare il suo stato di salute, ma purtroppo Raoul non è più riuscito a riprendersi e si è spento definitivamente. La madre ha voluto ricordare attraverso il suo profilo social condividendo una sua foto: “Odiavi questa foto, mentre io la trovo meravigliosa” si legge nel suo messaggio. “Nonostante il dolore della perdita ti assicuro che ripercorrerei tutto il viaggio assieme a te… è stato un vero onore e privilegio conoscerti. La tua mamma”.