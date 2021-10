Forte dei Marmi: pasticceria Marchesi di Prada compra il Caffè Principe

di Manuela 21 Ottobre 2021

Cambio della guardia sul fronte dei pubblici esercizi di Forte dei Marmi: pasticceria Marchesi di Prada ha acquisito Caffè Principe, il bar centrale in piazza del Fortino.

Il brand Marchesi è ben noto ai milanesi: Prada ha una sede in Galleria (dove c’è anche il ristorante di Carlo Cracco fra l’altro) e una in via Montenapoleone. Ma adesso pasticceria Marchesi (marchio nato nel lontano 1824 e attualmente di proprietà del gruppo Prada) farà capolino anche in centro a Forte dei Marmi.

Ma non finisce qui. A Forte dei Marmi sono previsti altri cambiamenti. Dopo l’apertura di Peck in piazza Guglielmo Marconi (altro nome noto ai milanesi), ecco che il negozio di Principe (non c’entra nulla con Caffè Principe, si chiamano solo allo stesso modo e sorgono uno di fronte all’altro) diventerà di proprietà di Cucinelli.

Daniela Broch, ex presidente e membro attivo del Centro commerciale naturale del Forte, ha spiegato a Repubblica che lo storico bar Principe non diventerà mai un negozio d’abbigliamento. È impossibile che questo accada perché il bar è vincolato: il bar è considerato un luogo d’incontri e il Caffè Principe è da anni un perfetto punto d’incontro per i residenti.

Broch ha spiegato che i commercianti si radunano tutte le mattine nel bar e amano vedere le solite facce dietro al bancone. La loro speranza, infatti, è che il personale venga tutto mantenuto anche con la nuova gestione.