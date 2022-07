Francesco Facchinetti si schiera contro gli influencer “scrocconi”: “Fate pena”

di Luca Venturino 11 Luglio 2022

Se quest’ultima sfuriata di Francesco Facchinetti vi pare un po’ fuori luogo allora è il caso di riavvolgere il nastro: una manciata di giorni fa lo chef Edgar Núñez conquistò l’alloro della cronaca per aver rifiutato la proposta di “collaborazione” di una cosiddetta influencer. Sì, “collaborazione” tra virgolette perché, di fatto, la ragazza in questione aveva semplicemente chiesto allo chef messicano una cena per due (per lei e per il suo fidanzato, chiaramente) in cambio di visibilità (un po’ come quel lavoro su commissione che non ti viene pagato “ma pensa quanto ti sarà utile per farti conoscere”). “Consiglierò e mostrerò i vostri servizi sul mio Instagram in cambio di un pasto per due: sarebbe un onore per me lavorare con te” aveva scritto la nostra influencer. La risposta di Núñez non si è fatta certo attendere: lo chef messicano si è fatto una risata e l’aveva bollata su Twitter come “scroccona internazionale”.

In questo contesto lo sfogo di Facchinetti si schiera apertamente contro questa tipologia di “scambi pubblicitari”: “Hai fatto bene!” dice in un breve video pubblicato sul suo profilo di TikTok. “Questa moda allucinante degli influencer o dei personaggi famosi che vanno in giro a scrocco deve finire, basta”. La tesi del conduttore televisivo è che, di fatto, se c’è disponibilità economica è giusto spendere e non elemosinare cene gratuite: “Ho pagato quasi sempre” spiega, a rincarare la dose. ” Se vado in un ristorante e me lo offrono lascio i soldi per la mancia. Lascio 50/100 euro per la mancia: io non voglio cose gratis”.

Si tratta, secondo Facchinetti, di una sorta di dovere morale: “Io mi sento che devo pagare. Devo pagare perché sono stato fortunato nella vita ed è giusto, è una questione etica e morale pagare le cose”. Il breve video si conclude con una sfuriata particolarmente accesa indirizzata nei confronti degli stessi influencer: “Se sei un personaggio famoso e ti vuoi far offrire le cose fai schifo, fai pena” sottolinea. “Siete delle bestie. Se guadagnate spendete, perché accumulare dei soldi, ve lo posso assicurare, porta anche male”.