Francesco Lollobrigida è il nuovo ministro dell’Agricoltura del governo di Giorgia Meloni

di Manuela 21 Ottobre 2022

È stato svelato il nome del nuovo ministro dell’Agricoltura: è Francesco Lollobrigida, cognato di Giorgia Meloni e pronipote di Gina Lollobrigida se ve lo state chiedendo.

Francesco Lollobrigida ha 50 anni ed è nato a Tivoli nel 1972. Residente a Roma, da parecchio tempo la sua vita appartiene alla politica. Da giovane era entrato a far parte del Fronte della Gioventù, formazione giovanile aderente al Movimento sociale italiano: fino al 1995 era stato lui a guidare l’organizzazione provinciale.

Successivamente, fino al 1997, diventa coordinatore nazionale di Azione studentesca, un’organizzazione degli studenti delle scuole medie e delle scuole superiori afferente ad Alleanza Nazionale. Laureato in Giurisprudenza, ha svolto il servizio militare in Aeronautica.

La sua carriera politica è poi continuata nelle amministrazioni locali: nel corso del tempo è stato consigliere comunale a Subiaco, consigliere provinciale di Roma e assessore allo Sport, cultura e turismo nel comune di Ardea. Nel 2005 decide di candidarsi alle elezioni regionali del Lazio: è il secondo dei non eletti, ma nel 2006 prende il posto del neo senatore Andrea Augello.

Nel 2008 diventa presidente di Alleanza Nazionale nella sezione provinciale di Roma, mentre dal 2010 al 2012 è presidente del Popolo delle Libertà.

Nel 2010 entra a far parte della maggioranza della Regione Lazio guidata da Renata Polverini e viene nominato assessore con deleghe alla Mobilità e ai trasporti. Si arriva così al 2012, quando Giorgia Meloni, Ignazio La Russa e Guido Crosetto fondano Fratelli d’Italia: Lollobrigida è stato uno dei primi ad entrare a far parte del nuovo partito, abbandonando così il PdL.

Nel campo delle istituzioni nazionali è entrato nel 2018: eletto come deputato per FdI, è diventato anche capogruppo, carica che gli è stata riconfermata lo scorso 18 ottobre. E adesso ha ottenuto la carica di ministro dell’Agricoltura e della sovranità alimentare (così adesso viene chiamato quello che prima era noto come ministero delle Politiche agricole).

Per quanto riguarda la vita privata, ha una relazione con Arianna Meloni, la sorella maggiore di Giorgia Meloni, sin dagli anni Novanta. Successivamente Francesco e Arianna si sono sposati, avendo anche due figlie.