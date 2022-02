Francesco Totti e Ilary Blasi: cena al ristorante per smentire la crisi

di Luca Venturino 23 Febbraio 2022

Le lingue malevole del mondo del gossip ci vogliono in crisi, magari prossimi alla separazione? E noi ce ne andiamo con tutta la famiglia al Rinaldi Al Quirinale, nel cuore di Roma, per zittirle. Già che ci siamo pubblichiamo anche tutto su Instagram, così vi rifate pure gli occhi. È quanto devono aver pensato Francesco Totti e Ilary Blasi, che nella serata di ieri si sono presentati al ristorante con tanto di pargoli al seguito per una cenetta in famiglia.

Il tutto, come anticipato, è stato documentato sul profilo Instagram di Ilary Blasi e poi anche da quello ufficiale del Rinaldi Al Quirinale. “Grande Vincenzo!” commenta la showgirl inquadrando per l’appunto Vincenzo Rinaldi, gestore e manager del locale in questione. “Grande de stazza, vero?” risponde lui, mentre si prepara a togliere i piatti dal tavolo. Poi la telecamera dello smartphone discende proprio lì, sulla tavola imbandita con una moltitudine di piatti di pesce e il resto della famiglia impegnata a gustarseli. Show don’t tell, come si suol dire.