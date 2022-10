Francesco Totti festeggia il compleanno con Noemi Bocchi, ma il ristorante è lo stesso in cui chiese a Ilary Blasi di sposarlo

Francesco Totti ha festeggiato il suo 46esimo compleanno in compagnia di Noemi Bocchi: peccato che il ristorante fosse lo stesso in cui chiese la mano di Ilary Blasi.

di Luca Venturino 5 Ottobre 2022

Vero che si tende sempre a ritornare dove si è stati bene, ma forse stavolta si poteva evitare. Francesco Totti ha infatti festeggiato il suo quarantaseiesimo compleanno al ristorante All’Isola del pescatore, in quel di Santa Severa, in compagnia di Noemi Bocchi. Il nome del locale avrà senz’altro fatto suonare un campanello nei nostri lettori più appassionati di gossip, che ricorderanno come proprio qui, nell’ormai lontano 2005, l’ex capitano della Roma avesse fatto la sua proposta di matrimonio a Ilary Blasi, già in attesa di Cristian; e che quindici anni più tardi (nel 2020, dunque) i due erano tornati per festeggiare insieme l’anniversario.

Cattivo gusto da parte del Pupone? Un rigore sparato in curva? Sì e no. Secondo quanto lasciato trapelare, infatti, Totti avrebbe dovuto festeggiare i suoi 46 anni al ristorante Da Romolo al Porto ad Anzio in compagnia dei suoi due figli più grandi. Lo staff era pronto, e probabilmente già fremevano all’idea di poter scattare un selfie con il cosiddetto ottavo Re di Roma: il destino, però, aveva altro in serbo. La sua nuova compagna, Noemi Bocchi, ha infatti deciso di sorprenderlo con una festa a sorpresa proprio All’Isola del pescatore, dove erano presenti – oltre ai figli – anche qualche amico intimo.