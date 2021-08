Francia, oggi scatta il Green Pass obbligatorio per bar e ristoranti

Oggi diventa obbligatorio anche in Francia il Green Pass per accedere a bar e ristoranti.

di Marco Locatelli 9 Agosto 2021

Arrivato in Italia da pochissimi giorni (6 agosto), in Francia il Green Pass diventa obbligatorio a partire da oggi, lunedì 9 agosto, per poter accedere a bar, ristoranti e ai treni a lunga percorrenza.

La misura della certificazione verde non ha acceso polemiche e proteste solo in Italia: in Francia, infatti, sono state numerose le proteste pubbliche e le persone scese in strada a manifestare contro.

Solo ieri decine di migliaia di francesi hanno sfilato in diverse città del Paese contro l’estensione dell’uso del Green Pass, tra questi anche diversi favorevoli al vaccino.

Nel frattempo, in Francia le autorità hanno lanciato un appello pubblico a medici e operatori sanitari per chiedere loro la disponibilità a spostarsi nei Territori d’oltremare di Martinica e Guadalupe, dove gli ospedali sono letteralmente al collasso. A Guadalupe, ad esempio, si contano circa 1.400 positivi ogni 100.000 abitanti, sei volte rispetto al dato nazionale.