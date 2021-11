Francobolli: i nuovi 15 dedicati a prodotti alimentari Dop

di Marco Locatelli 22 Novembre 2021

Il Ministero dello Sviluppo economico ha emesso, il 20 novembre 2021, quindici francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica le eccellenze del sistema produttivo ed economico, dedicati ai prodotti alimentari Dop, ciascuno con indicazione tariffaria di € 0,25.

I quindici francobolli raffigurano, in grafica stilizzata, una serie di prodotti agroalimentari italiani a Denominazione di Origine Protetta, rappresentativi dei complessivi 170 riconosciuti dall’Unione Europea. In alto a sinistra, in ogni vignetta, è riprodotto il marchio della Denominazione di Origine Protetta, nota con l’acronimo di “DOP”.

I francobolli mostrano i seguenti prodotti: “Pomodoro”, “Fagiolo”, “Carciofo”, “Arancia”, “Peperone”, “Mela”, “Melanzana”, “Patata”, “Castagna”, “Cipolla”, “Nocciola”, “Fico”, “Basilico”, “Aglio”, “Pistacchio”, la scritta “Italia” e l’indicazione tariffaria “€ 0,25”.

I francobolli sono stati stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA. La tiratura è di 100.000 foglietti, composti da 15 francobolli diversi, racchiusi in un foglietto e disposti su tre file, pari a 1.500.000 di esemplari di francobolli.