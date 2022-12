Frank Heppner, chef di un albergo 5 stelle, è stato arrestato: voleva partecipare a un golpe

Lo chef Frank Heppner di un albergo 5 stelle austriaco di Kitzbühel è stato arrestato in quanto pare che volesse partecipare a un golpe in Germania.

di Manuela Chimera 12 Dicembre 2022

Lo chef Frank Heppner è stato arrestato: pare che volesse partecipare a un golpe. Heppner stava lavorando in un albergo a 5 stelle di Kitzbühel, in Austria (non è uno “chef a 5 stelle” o uno “chef stellato” come potreste aver trovato scritto in giro, è che lavora per la cucina di un albergo a 5 stelle) quando è stato fermato dalla polizia. Fra l’altro Heppner, 62 anni, è anche il suocero del calciatore David Alaba del Real Madrid: la figlia Shalimar, infatti, è sposata dal 2019 con il calciatore.

Frank Heppner arrestato per tentato golpe

Il fatto è che lo chef tedesco Frank Heppner pare che faccia parte di un gruppo che si ispira all’ideologia del Reichsbürger. Secondo tale corrente di pensiero, l’attuale stato tedesco è illegittimo, motivo per cui il gruppo di cui Heppner fa parte aveva pianificato di assaltare il Bundestag, arrestare i parlamentari e rovesciare il governo in modo da instaurare un nuovo Reich. A capo della Germania, poi, avrebbero messo Heinrich XIII, un aristorcratico di 71 anni, nonché principe di Reuss.

Cosa c’entra Heppner in tutto ciò? Beh, oltre al fatto di fare parte di un gruppo che stava pensando di fare un golpe, pare che il suo compito fosse quello di fornire cibo, utenisili da cucina e generatori di energia per i nuovi cittadini del Reich e al “Nuovo esercito tedesco”, oltre che diventare poi lo chef personale del nuovo capo del governo. Inoltre sembra che lo chef fosse anche uno dei membri al comando del braccio militare di questo gruppo terroristico e che avesse anche il compito di trovare armi, reclutare altri adepti e costruire una rete di comunicazione a prova di intercettazioni.

La polizia tedesca è riuscita però a bloccare il golpe prima ancora che questo fosse messo in pratica. Circa 3mila agenti hanno perquisito 150 siti fra Germania, Austria e Italia. Il risultato è stato l’arresto di 54 persone, fra cui anche Frank Heppner e il sequestro di fucili e munizioni in diversi depositi.

Una fine ingloriosa per questo chef specializzatosi nella cucina euro-asiatica che, nel corso della sua carriera, è stato anche autore di diversi libri, nonché noto personaggio televisivo. Come chef, era stao capocuoco a Seoul, nei Peninsulka Hotel delle Filippine e di Hong Kong. Era stato anche capo chef al Rafael e consulente per il ristorante Lenbach di Monaco. Adesso, invece, lavorava in questo albergo a 5 stelle. Ma la sua carriera di chef potrebbe essersi conclusa qui visto che, secondo il portale T-Online, al momento è diretto a Karlsruhe dove verrà interrogato dal procuratore generale Peter Frank.