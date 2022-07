Fregene, la Festa dell’Estate sarà il 1 agosto: gli chef e il programma

di Luca Venturino 25 Luglio 2022

Appuntamento per lunedì primo agosto alle ore venti presso lo stabilimento La Baia di Fregene: proprio qui, infatti, è in programma la Festa dell’Estate, evento organizzato e voluto da Periferia Iodata – un’associazione no profit nata con l’obiettivo di tutelare e promuovere il patrimonio enogastronomico locale e fondata da due chef stellati di Fiumicino, Gianfranco Pascucci e Lele Usai insieme a Marco Claroni e a Benny Gili.

La Festa dell’Estate sarà in primis proprio ciò che ci suggerisce il suo nome: una festa, un momento di condivisione dove si potranno degustare i piatti tipici della tradizione e la musica in spiaggia; ma è anche – citando le parole del vicepresidente di Periferia Iodata Lele Usai – “un punto di partenza per nuove attività, un modo per unificare ed estendere un gruppo di persone che intende valorizzare il territorio a 360°”. Sulla spiaggia de La Baia di Fregene saranno allestite diverse postazioni adibite alla preparazione e alla distribuzione di un piatto o di un prodotto tipico: nello specifico, il primo sarà preparato da Benny Gili (La Baia di Fregene) e Andrea Salce (La Riviera), mentre la gamberina friitta sarà cucinata da Fabio Di Vilio (La Scialuppa da Salvatore) e Alessandro Capponi (Host Restaurant). Non mancheranno poi la pizza con patate e porchetta, sfornata da Franco Di Lelio (Pizzeria Sancho) e i supplì di Luca Pezzetta (Pizzeria Clementina), che li preparerà con la ricetta Vaccinara di tonno.

La postazione barbecue sarà invece occupata da Gianfranco Pascucci (Pascucci al Porticciolo) e Benny Gili (La Baia di Fregene), mentre la zuppa di pesce sarà realizzata da Marco Claroni (L’Osteria dell’Orologio), Marco Fiorucci (Gina a Porto Romano) e Alessandro Pietrini (La Marina Ristorante). A conclusione del percorso di degustazione, il dolce di Angelo Patrizi (Pasticceria Patrizi). Il tutto sarà innaffiato dal vino della cantina Paolo e Noemia D’Amico e accompagnato da DJ Set e musica dal vivo del gruppo Ukus in Fabula: per informazioni aggiuntive e prenotazioni, potete contattare Periferia Iodata via mail all’indirizzo periferiaiodata@gmail.com o direttamente dal sito ufficiale.