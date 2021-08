Frodi alimentari in tutta Italia: smascherati i furbetti delle false etichette

di Marco Locatelli 30 Agosto 2021

Frodi alimentari smascherate in tutta Italia, da Nord a Sud. Proseguono infatti i controlli dei Reparti del Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare nel settore dei marchi di qualità. Tra le false etichette, prodotti popolari come il pane di Altamura, le nocciole Igp del Piemonte e la Mozzarella di Bufala Campana Dop.

Ad Asti e Cuneo sanzionate tre imprese che pubblicizzavano sul loro sito vino dop e igp per 1.500 euro; in provincia di Cremona diffidato il titolare di un caseificio per aver fatto riferimento alla Mozzarella di Bufala Campana Dop in violazione alla normativa sull’etichettatura.

In provincia di Novara il proprietario di un caseificio è stato diffidato per aver utilizzato illecitamente cartelli pubblicitari e prezziario per promuovere la Mozzarella di Bufala Campana Dop e il Pane di Altamura Dop. A Parma denunciate tre persone che nei loro gelati artigianali non utilizzavano Nocciola di Piemonte Igp e Limone di Sorrento Igp come invece dichiarato.

E, ancora, a Modena denunciato un commerciante che spacciava mozzarella generica per Mozzarella di Bufala Campana Dop. In provincia di Cuneo diffidato il rappresentante legale di una cioccolateria per aver prodotto e venduto “Cioccolata Fondete Extra con Nocciole di Piemonte” senza l’autorizzazione necessaria del Consorzio di Tutela.

A Massa Carrara smascherato un pastificio che nella sua pasta metteva falsa Fontina Dop. In provincia di Napoli sequestrati 60kg di formaggio stagionato falsamente etichettato come Grana Padano Dop. In provincia di Catania sequestrate 800 bottiglie di birra da 33 centilitri dal valore di 3.200 euro, e anche falsi fichi d’India di San Cono Dop.