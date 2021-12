Frutta a guscio, 3 milioni per rilanciare la produzione

di Luca Venturino 21 Dicembre 2021

Arriva il via libera da parte delle Regioni per il decreto Filiere Minori, che mette a disposizione tre milioni di euro per sostenere e rilanciare la produzione italiana di frutta a guscio tramite attività di promozione e ricerca.

Più precisamente, l’investimento verrà suddiviso nelle due suddette categorie secondo le seguenti modalità: per la campagna di promozione delle varietà Made in Italy di frutta a guscio verranno stanziati 1,2 milioni di euro, mentre il restante sarà dedicato a iniziative e progetti di ricerca sia per la lotta agli insetti e altri organismi dannosi, che per lo sviluppo delle colture e delle esigenze di ogni singola varietà.

“Ringrazio il ministro Patuanelli per il lavoro svolto”, ha commentato Anna Bilotti, esponente del Movimento 5 Stelle in commissione Agricoltura, in uscita dall’incontro terminato con il raggiungimento dell’intesa per il decreto Filiere Minori. “Continuerò a seguire con attenzione gli sviluppi del provvedimento affinché i benefici giungano alle imprese e le risorse vengano utilizzate nella maniera richiesta dal tessuto produttivo”.