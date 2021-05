Frutta e verdura fresche da oggi si comprano in edicola a Milano

Cosa non si fa pur di salvare le edicole: trasformarle in alimentari, per esempio. Già da qualche anno a questa parte, data la crisi di vendita dei quotidiani e degli altri giornali, i chioschi di giornali avevano iniziato a vendere di tutto, non solo prodotti contigui come libri e allegati vari, ma giocattoli, pupazzi, cancelleria. Ora, partendo da Milano, il ventaglio si allarga: grazie alla partnership tra Gruppo MilanoCard, che gestisce una serie di punti vendita Quotidiana, e Fratelli Orsero, produttore e distributore di frutta e verdura, arrivano prodotti alimentari freschi, di stagione e tropicali. Quotidiana è un’operazione volta a ripensare e convertire le tradizionali rivendite di quartiere in negozi che affiancano ai prodotti editoriali, beni di prima necessità e centinaia di referenze alimentari.

“Siamo felici di prendere parte al progetto Quotidiana“, dice Mattia Beda, direttore marketing e comunicazione del Gruppo Orsero, “che permetterà l’acquisto dei nostri prodotti in un innovativo contesto di prossimità. Abbiamo selezionato le referenze di frutta e verdura F.lli Orsero maggiormente idonee al pubblico metropolitano, creando confezioni e formati ad hoc con pack ecosostenibili 100% compostabili, presentate in un iconico espositore brandizzato F.lli Orsero”. Quotidiana ha già aperto l’edicola in via Bocconi a Milano e nei prossimi mesi aprirà 20 punti vendita tra il capoluogo lombardo e altre città come Roma e Torino.