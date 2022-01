Frutta, gli italiani sono primi in Europa con una spesa di 512 euro all’anno

di Luca Venturino 27 Gennaio 2022

Chi ha detto che gli italiani mangiano solamente pasta e pizza? Il 75% degli abitanti dello Stivale consuma frutta almeno una volta al giorno, mentre la spesa media annuale si aggira intorno ai 512 l’anno (tanto che frutta e verdura sono anche gli alimenti più acquistati online): numeri che valgono il primato assoluto in Europa, stando ai risultati di uno studio condotto da Nomisma.

In particolare, sono gli agrumi a essere padroni del carrello, specialmente nel corso dei mesi più freddi dell’anno (volete mettere la goduria del lasciare la pelle del mandarino sui termo e sentire l’aroma per casa?): i dati Istat di Banco Fresco, catena retail specializzata nei freschissimi presente in Piemonte e in Lombardia, segnalano che rappresentano il 15,5% del totale della frutta acquistata, con un aumento delle vendite del 15,2% solamente nel 2021. Non solo arance e mandarini, però: è in crescita anche la richiesta degli agrumi più esotici e particolari come kumquat, combava, caviale di limone e pomelo.