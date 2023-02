Furgone del latte ribaltato a Ragusa: ma come caspita ha fatto?

di Luca Venturino 21 Febbraio 2023

A volte capita di imbattersi in situazioni che ci fanno porre delle domande sulla legittimità del reale. Nel senso – ma davvero Facebook ha censurato la parola “Finocchiona” scambiandola per un insulto? Ma Salt Bae ha fatto invasione di campo dopo la finale dei Mondiali in Qatar per baciare e salare l’ambitissima Coppa del Mondo o me lo sono sognato? E soprattutto, come ha fatto un furgone del latte a ribaltarsi e a rimanere con il muso completamente incastrato in un cavalcavia? È successo veramente, sì, vicino a Ragusa: la clip “incriminata”, che ci mostra il furgoncino in questione bellamente immobile, piazzato come a reggere eroicamente un ponte che rischia di crollare da un momento all’altro, è stata pubblicata su Instagram dalla pagina Welcome to Favelas.

Impennata estrema o glitch da videogioco?

La domanda che sorge spontanea può essere solamente una – ma come caspita ha fatto? Le menti più brillanti dell’internet si sono raccolte nei commenti del video per presentare le proprie ipotesi, ricostruendo gli eventi che hanno portato a un incidente del genere.

https://www.instagram.com/p/Co4nCE6IT6RBulVHCLB0Z55lwxdeaZKt2lVr0U0/

Qualcuno, i più nerdacchioni, sono convinti che si tratti di un glitch da videogioco, malfunzionamenti non intesi dagli sviluppatori che a volte portano i personaggi a camminare attraverso i muri o a “cadere” attraverso il pavimento. “Con la patch del martedì dovrebbero risolvere, tranquilli” ci fa sapere un utente con fare rassicurante.

Altri, altrettanto nerdacchioni, riesumano le memorie delle ore passate a giocare a Grand Theft Auto (o GTA per gli amici), serie videoludica diventata famosa per – tra le altre cose – le sterminate liste di trucchi che consentono di creare dal nulla armi, veicoli e quant’altro. “Furgone GTA” scrive un utente “Cerchio, R1, Cerchio, R1, Sinistra, Sinistra, R1, L1, Cerchio, Destra”.

Poi ci sono i più caotici, centauri e automobilisti che vivono la vita un quarto di miglio alla volta: “Sono capaci tutti con la moto” scrive un ragazzo; “Quando il ragazzo del paesello dice di saper impennare qualunque cosa” commenta un altro. In questo mare di ipotesi c’è anche chi fa grande dimostrazione di pragmatismo e rispetto della legge: “Guarda che non puoi parcheggiare lì!”.

Per trovare la soluzione – o almeno un qualcosa che ci si può avvicinare – tocca scavare ancora un po’. Nelle risposte agli utenti più sbalorditi, che condividono la nostra curiosità, si trovano questi misteriosi custodi della conoscenza che decidono di condividerla con noi poveri mortali: “Era su una bisarca ed è rimasto incastrato” scrive un ragazzo. “Poi devono aver spostato il camion, e lui è rimasto così”.