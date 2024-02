Gabriele Bertolo nuovo Head Chef del Cannavacciuolo bistrot di Torino

Nuovo cambio al vertice al Cannavacciuolo Bistrot di Torino, il terzo dalla sua apertura del 2017. Dopo la recente partenza dello chef triestino Emin Haziri (annunciata qui su Dissapore in anteprima), qui da due anni, e della precedente dello chef campano Nicola Somma con cui il Cannavacciuolo Bistrot prese la stella nel 2018, arriva sotto la mole Gabriele Bertolo già nel team del tristellato di Novara da quattro anni. Gabriele Bertolo, torinese formatosi all’Istituto AlberghieroGiuseppina Colombatto, è infatti cresciuto professionalmente all’interno del Cannavacciuolo Group prima come commis nel bistrot di Novara poi come chef de partie di Villa Crespi sul Lago d’Orta, quindi di Laqua Vineyard di Casanova (Pi) e di Laqua Countryside di Ticciano, nella Penisola Sorrentina. Alle sue spalle, tra le altre, esperienze anche a La Madernassa di Guarene (Cn, La Casserole di Strasburgo alla Maison Rouge di Chambéry e al ristorant Phoenix di Condove (To).

Head chef del ristorante torinese, Gabriele Bertolo ha dunque impostato il nuovo menu del ristorante che si trova in zona Gran Madre: a tutti gli effetti una proposta in grado di raccontare la sua storia e il percorso professionale che ha intrapreso attraverso una cucina sincera realizzata con ingredienti territoriali e sapori autentici, proprio come da sempre accade nei locali di Cannavacciuolo.

Cannavacciuolo Group

Nel 1999 Antonino Cannavacciuolo riporta ad antico splendore insieme alla futura moglie Cinzia Primatesta l’edificio moresco che ospita Villa Crespi trasformandolo nel relais di lusso e nel ristorante stellato oggi tra i più apprezzati d’Italia. Nel 2003 qui ottiene la prima stella, nel 2006 la seconda, mentre nel 2012 con la moglie inaugura il Laqua Charme & Boutique, oggi Laqua by the Sea, a Meta di Sorrento. Sempre nel 2012 Villa Crespi entra a far parte dei Relais & Chateaux, mentre del 2015 e del 2017 sono le aperture dei Cannavacciuolo cafè & Bistrot di Novara e di Torino che ottengono entrambi una stella Michelin a un anno dall’apertura. Nel 2019 aprono il Banco all’interno del Vicolungo The Style Outlets, il Laboratorio artigianale Cannavacciuolo a Suno (No) vocato all’alta pasticceria mentre è del 2021 l’inaugurazione di Laqua Collection (collezione di resort) che oggi comprende Laqua by the Lake sul Lafo d’Orta, Laqua by the Sea sul Golfo di Sorrento, Laqua Countryside nella campagne di Ticciano (Na) e Laqua Vineyard tra le colline toscane. Nel 2022 Villa Crespi ottiene la terza stella Michelin, mentre il 2023 è l’anno dell’apertura di Banco a Milano Malpensa, Terminal 1.