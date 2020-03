Gabriele Bonci: il suo impasto per il pane costa 7€ al chilo

L’impasto per il pane griffato da Gabriele Bonci costa 3,50 euro ogni 500 grammi, e dunque 7 euro al chilo. Insomma, voi che vi state prodigando per imparare a fare pane e pizza in casa con le vostre forze, e impazzite alla ricerca di un pezzetto di lievito di birra, state tranquilli. Da oggi, potete avere l’impasto del pane e della pizza direttamente a cas vostra, “fatto tutto con le Manine di Bonci”. La M maiuscola sulle sante manine, sia chiaro, non è opera nostra, bansì del post su Facebook che pubblicizza l’imperdibile offerta del panettiere più famoso d’Italia. Pane, padellino farcito, focacce farcite, pizza, fritti, gastronomia e, per chi ha voglia di sperimentare il “fai da te”, anche gli impasti per pane e pizza.

A 7 euro al chilo il primo, a otto euro al chilo il secondo. Urca. Niente male come prezzo, considerato che poi mi devo pure mettere a spianare e condire la pizza, con il risultato che mi ritroverò una ricetta home made costata come un pane d’oro zecchino. Probabilmente il messaggio è: non stare a perder tempo a farla in casa, ma compratela da noi già pronta, che costa pure meno. Deve essere così, altrimenti fatichiamo a spiegarci un prezzo così alto. “Sappiamo quanto vi piace fare il Pane e la Pizza a casa.

Ma sappiamo che in questo momento Farina e Lievito si trovano veramente poco. Per questo abbiamo pensato ad un regalo pazzesco!!!!!”, scrive Gabriele Bonci sulla sua pagina Facebook postando il menu delle consegne a domicilio, e non capiamo qual è il criterio per cui parla di “regalo”, visto il listino dai prezzi più che interessanti. “Ma quanto vi vogliamo bene?”, conclude il post. Ecco, anche un po’ meno andava bene lo stesso, Gabriele.