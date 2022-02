Gabriele Bonci portato in tribunale dalla Flai Cgil per condotta anti sindacale

di Luca Venturino 21 Febbraio 2022

Gabriele Bonci, idolo pop grazie alle sue numerose apparizioni in programmi di cucina come la Prova del Cuoco, è a tutti gli effetti, il “panettiere più famoso d’Italia”. Al di là di titoli nobiliari e affini, Bonci è anche – o forse soprattutto – amministratore delegato dell’omonimo marchio di panifici, meta di tanti amanti della pizza in teglia alla romana. Panifici in cui, pare, la presenza della Flai Cgil non è sempre gradita.

Stando a quanto riportato da Il Fatto Quotidiano in un articolo pubblicato il 20 febbraio, il re del pane avrebbe intimorito e insultato a più riprese il delegato sindacale e gli iscritti alla Flai Cgil. “Sindacato di merda”, “fascismo sindacale”, “rovina dell’azienda” scrive ancora Il Fatto Quotidiano: espressioni che, negli ultimi mesi, avrebbero addirittura spinto alcuni lavoratori ad abbandonare il sindacato in questione. La proverbiale goccia che ha fatto traboccare il vaso sarebbe stata una richiesta di chiarimento sulle buste paga nel corso di una riunione.

Tra i fatti più gravi, spicca quello occorso la notte del 30 dicembre – di nuovo, secondo quanto sostenuto da Il Fatto Quotidiano -, quando Bonci si è riferito direttamente al delegato con termini decisamente coloriti: “Voglio che te ne vai via. M’hai portato i sindacati dentro casa! Io te tengo pe’ carità, me fai pena! Sei ‘n handicappato, fai pure fatica ad abbassarti e piegarti”. Il risultato? La Flai ha deciso di portare il caso in tribunale, con un ricordo preparato dai legali del sindacato e firmato dal segretario della Flai Cgil Roma e Lazio Giuseppe Cappucci. La prima udienza (o la prima puntata?) si terrà il 3 marzo.