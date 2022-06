Galbani compie 140 anni e li celebra con un’opera di food art

Il disegno rappresenta l'iconico Formaggio Bel Paese di Galbani che l'artista Diego Cusano ha trasforma per l'occasione in una mongolfiera.

di Marco Locatelli 7 Giugno 2022

140 anni per la Galbani, il gruppo alimentare di Milano, che celebra l’importante traguardo con un’opera di food art realizzata da Diego Cusano, artista di fama internazionale.

L’opera verrà esposta alla Milano Design Week in programma dal 7 al 12 giugno presso gli spazi del Bistrot del Mudec – Museo delle Culture di Milano, in via Tortona 56 a Milano. Il disegno di Cusano rappresenta l’iconico Formaggio Bel Paese di Galbani che si trasforma per l’occasione in una mongolfiera.

Il Formaggio Bel Paese è il primo formaggio della storia dell’azienda, nato nel 1906 nel caseificio Egidio Galbani di Melzo, simbolo indiscusso del brand. Ad oggi conta oltre 70 milioni di forme prodotte con 10 miliardi di litri di latte.

Il Bel Paese è inoltre il primo formaggio italiano ad essere esportato all’estero ed ecco il motivo per il quale viene raffigurato da Cusano come una mongolfiera. Oggi i formaggi di Galbani sono tra i più venduto nel mondo: sono presenti in 146 Paesi e 5 continenti.

“Con la nostra presenza alla Milano Design Week con questa opera compiamo oggi un ulteriore passo per festeggiare il centoquarantesimo anniversario di Galbani. Un importante traguardo per l’azienda celebrato da questa illustrazione che in modo contemporaneo e genuino riesce a rappresentare la nostra storia, i nostri valori e la fiducia che le famiglie italiane ripongono nei nostri prodotti”, ha dichiarato Mauro Frantellizzi, Direttore Marketing Galbani Cheese.“Proprio la qualità dei prodotti, la tutela della salute dei consumatori e la loro piena soddisfazione sono da sempre ciò che ci spinge a lavorare ogni giorno con tutta la nostra passione”.

“Galbani è il simbolo della famiglia ed è nelle nostre case da 140 anni, per questo motivo ho voluto raccontare un viaggio, un’avventura di una famiglia che vola con una mongolfiera”, ha commentato Diego Cusano.