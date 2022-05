Galles: toro Limousine venduto per una cifra senza precedenti

di Valentina Dirindin 14 Maggio 2022

Un toro di razza Limousine è stato venduto in Galles per la cifra record di 189.000 sterline. La bestia, appartenente alla pregiata razza bovina da carne originaria della regione di Limousin (nella Francia sud-occidentale) era stata messa all’asta a Carlisle, nella contea di Conwy.

Nulla da stupirsi, in fondo: il destino eccezionale di questa bestia era segnato già dal suo nome, Rambo. Lui, anche se non era la sua guerra, ha fatto comunque di tutto per vincerla, e alla fine ce l’ha fatta.

Intorno all’animale si era già creata una certa attesa, come ammette il suo proprietario, che esce dall’asta con un bel gruzzoletto in tasca, decisamente superiore alle più rosee aspettative: “Si è parlato molto dell’animale prima dell’asta”, ha dichiarato l’allevatore, Gerwyn Jones. “Perciò, rima ancora di portarlo lì, avevo una vaga idea che sarebbe stato un toro di valore, ma non mi sarei mai sognato quel tipo di denaro”. Rambo è stato il primo toro di razza che ha allevato, e ora , dopo questo successo, è pronto a proseguire per questa strada (e ci credo!). Insomma, dopo Rambo, come da tradizione, pare che arriveranno Rambo II, Rambo III, Rambo IV e via così. Ma alla fine sarà difficile – se non impossibile – superare l’effetto del primo e originale.