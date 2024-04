Gambrinus pronto a gestire un bar sul Belvedere di Pizzofalcone

Sul Belvedere di Pizzofalcone sorgerà un bar caffetteria con tanto di vista sul Golfo, e tra i potenziali gestori si fanno strada gli stessi titolari del Gran Caffè Gambrinus. La parola chiave, l’avrete già intuito, è “potenziali”: stando a quanto lasciato trapelare dai colleghi di Fanpage, che hanno di fatto intervistato uno dei titolari dello storico bar pasticceria partenopeo, la notizia è ancora da intendere con il condizionale tipico dei “lavori in corso”.

Sono più che eloquenti, in questo senso, le parole di Massimiliano Rosati, uno dei titolari del Gambrinus: “Siamo pronti a partecipare al bando per gestire il bar-caffetteria del Belvedere di Pizzofalcone, se il Comune lo vorrà” ha spiegato a Fanpage. D’altro canto è bene notare che lo stesso Rosati era tra i presenti all’inaugurazione dell’ascensore di Monte Echia, terminato dopo un quindicennio di lavori, seppur nelle vesti di un “residente del quartiere” che “ama la sua città”.

Gambrinus sul Belvedere: tutti i dettagli del caso

Ci pare doveroso fornire un poco di impalcatura contestuale: partiamo dal presupposto, già brevemente accennato in apertura di articolo, che la riqualificazione del Belvedere di Pizzofalcone è da poco stata ultimata. Tra le novità si segnala, per l’appunto, l’apertura di una bar caffetteria che l’Anm, ossia l’azienda della mobilità cittadina che già gestisce l’impianto elevatore, darà in affidamento attraverso un bando pubblico.

Qui, dicevamo, entrano in gioco di titolari del Gran Caffè Gambrinus. Massimiliano Rosati pare determinato e deciso: “Se ci sarà una gara pubblica, parteciperemo” ha svelato. “Come introiti non credo che ci saranno grandi risultati” ha rilevato, riferendosi alle dimensioni modeste del locale in questione, “ma siamo pronti a fare questo ed altro per contribuire alla riqualificazione del quartiere e per migliorare la città”.

Nelle parole di Rosati si percepisce forte l’orgoglio tipico di chi è innamorato dei propri luoghi: “Tutta la zona è una perla da scoprire”. Ma diamo un po’ di largo alla fantasia, e poniamo che il Gambrinus riesca a vincere il bando di cui sopra: come sarà, in tal caso, il bar sul Belvedere di Pizzofalcone? Anche qui Rosati si dimostra sicuro: “Io penso a un chioschetto elegante nello stile del Gambrinus”.

“Una terrazza per ammirare il tramonto. Napoli gode di diversi punti molto belli, e ciascuno ha la sua magia” ha spiegato a Fanpage. “Questo sarebbe un nuovo scorcio che può trasformarsi in una nuova cartolina per dare lustro alla città. Inoltre, c’è uno slargo dove si potrebbero fare concerti e serate eleganti. Un luogo da vivere soprattutto d’estate, perché credo che con l’inverno e il maltempo sarà difficile, essendo molto esposto”.