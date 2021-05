Gelati: Alce Nero lancia i suoi primi biscotti per il supermercato

La battaglia dei gelati si consuma in primavera, con i lanci di prodotto sferrati uno dopo l’altro a colpi di novità Algida e multinazionali che tentano la sfida del gelo zuccherino (per ora si è fatta notare la Ferrero, con la sua nuova linea di Gelati Ferrero Rocher e Raffaello): ora la Alce Nero, marchio bolognese del biologico, ci prova con i “Bisco gelati“, biscotti pronti per entrare nello scaffale freezer del supermercato.

Due le proposte, entrambe realizzate con un biscotto realizzato da farro biologico coltivato in Italia: disponibile il gusto cioccolato, naturalmente, e sracciatella.

Realizzati senza aggiunta di aromi, coloranti, sciroppi o conservanti e sono dolcificati solo con zucchero di canna biologico e un po’ di miele. Al momento le confezioni saranno composte da 4 Bisco gelati da 40 g ciascuno.

“Ingredienti biologici selezionati, accuratamente lavorati attraverso un processo di produzione garantito da rigorosi e continui controlli in ogni sua fase”, garantisce Alce Nero, che proprio lo scorso anno aveva lanciato le sue vaschette di gelati e sorbetti bio per la grande distribuzione organizzata.