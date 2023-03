Gelato al gusto di grillo: la novità in Germania

Una gelateria in Germania ha deciso di provare il gelato al gusto di grillo. E pare che i clienti siano contenti di assaggiare questa novità a base di insetti essiccati.

di Manuela Chimera 5 Marzo 2023

Dalla Germania arriva il gelato al gusto di grillo. Una gelateria tedesca, infatti, ha realizzato un gelato al grillo, con tanto di spolverata superficiale di insetti secchi. A quanto pare i clienti hanno gradito. Certo, c’è stato qualche commento negativo, ma in parecchi hanno voluto provare questa dolce e gelata novità a base di insetti.

Di cosa sa il gelato al gusto di grillo?

La gelateria in questione è la Eiscafé Rino che sorge nella città meridionale tedesca di Rottenburg. Proprio questa settimana la gelateria ha lanciato il suo nuovo gusto artigianale, quello al gusto di grillo, condito con insetti essiccati.

Come potete vedere nella foto, il colore del gelato ricorda un po’ quello del gelato al caffè. E come sul gelato al caffè vengono, a volte, sparsi dei chicchi tostati, ecco che nel gelato al grillo sono stati sparsi degli insetti essiccati. Sì, quelle cosette che vedete sopra al gelato sono grilli essiccati.

Thomas Micolin, proprietario della gelateria e autore materiale di questo gusto entomologicamente innovativo, ha spiegato sui social che sono stati letteralmente sommersi da tante critiche, tanti complimenti, tante sorprese e tanta curiosità sul nuovo gelato realizzato con farina di grilli.

Micolin ha rivelato di aver lavorato per tutto l’inverno sulla creazione di questo gusto. Tutto è partito per una scommessa: da lì ha deciso di cimentarsi in questa prova, ben consapevole del fatto che avrebbe potuto subire alcune ripercussioni.

Micolin ha aggiunto che questa è una piccola anticipazione di quello che potrebbe essere il cibo del futuro. All’agenzia di stampa tedesca DPA, poi, ha anche svelato che adesso vuole “provare di tutto”. Lui stesso ha mangiato un sacco di cose, fra cui anche cose parecchio strane e i grilli erano qualcosa che voleva provare da tempo, anche sotto forma di gelato.

Non è dato sapere esattamente di cosa sappia questo gelato, ma si sa che gli ingredienti sono:

farina di grilli

panna

estratto di vaniglia

miele

Beh, un vantaggio questo gelato ce l’ha: da brava allergica alle leguminose è un gelato che potrei mangiare persino io, contando che anche nei gelati artigianali carrube e leguminose varie non mancano mai. Ma torniamo ai nostri grilli: Micolin ha ammesso che l’insolito gusto ha già raccolto molte critiche. Tuttavia ci sono anche parecchi clienti coraggiosi che hanno voluto assaggiarlo.

Secondo Micolin, chi l’ha assaggiato è rimasto poi entusiasta tanto da richiederlo più volte. Ammettiamo che il gelato al gusto di grillo ancora non l’abbiamo assaggiato, però abbiamo fatto una prova di assaggio del pane fatto con la farina di grillo, qui trovate i nostri risultati.

