Gelato al gusto ketchup: la novità dell’estate arriva dal Canada

di Valentina Dirindin 3 Luglio 2022

Arriva dal Canada la novità dell’estate, il gelato al gusto ketchup di French’s. Il marchio americano di condimenti ha infatti creato un discutibilissimo (e discusso, in effetti) ghiacciolo al pomodoro speziato, che ricorda appunto la regina delle salse.

Si chiama “Frenchsicle”, ed è distribuito in limited edition solo in Canada, ma visto il grande successo – anche di pubblico, pare – che ha avuto la novità non si esclude che presto possa essere esportato anche altrove.

“Ehi amici canadesi, il vostro condimento preferito è appena diventato molto più fresco”, ha scritto French in un post sui social media per lanciare la trovata.

Hey Canadian friends, your favorite condiment just got a whole lot cooler 🍅🧊 A refreshingly savoury & sweet ketchup popsicle, made from 100% Canadian tomatoes. Learn more here: https://t.co/FH2ax4kvWj pic.twitter.com/9PsahSkEzY — French’s (@Frenchs) June 20, 2022

La scelta del Canada come punto di partenza per la sperimentazione del nuovo prodotto a base ketchup non è casuale:i Canadesi stravedono per il ketchup, come ha dimostrato un recente sondaggio che ha messo in luce come la maggioranza dei canadesi (il 79%) afferma di amare o adorare il ketchup. “Adoro creare prelibatezze innovative che si rivolgono ai diversi gusti del Canada”, afferma Leila Keshavjee, fondatrice di Happy Pops, il marchio di gelati che ha collaborato con French’s alla creazione del ghiacciolo al ketchup. “Non vedo l’ora che le persone provino questo condimento trasformato in ghiacciolo”.