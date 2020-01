Gelato artigianale in crescita: i numeri del mercato italiano e mondiale

Che sia estate o inverno non fa differenza, il gelato artigianale è un dolce che mette d’accordo tutti e in qualsiasi stagione. Un’eccellenza gastronomica del nostro paese ma che ormai viene prodotta in tutto il mondo: sono 108 mila le gelaterie presenti in ben 76 Paesi per un giro d’affari complessivo di 16 miliardi di euro nel 2018, +6% rispetto al 2017.

È la fotografia scattata dal Sigep, il Salone mondiale del dolciario artigianale di Italian Exhibition Group, che si svolgerà dal 18 al 22 gennaio nel quartiere fieristico riminese.

L’Italia continua a mantenere saldo lo scettro di produttore numero 1 al mondo, con l’Europa come continente dove si produce più gelato: il 60% del business proviene infatti nel Vecchio Continente. A crescere più di tutti sono i mercati di Spagna e Polonia, rispettivamente del 4% e del 6%.

E in Italia? Nel nostro Paese la leadership del mercato è garantita dalle 39 mila gelateria che fanno lavorare circa 150 mila persone. Fatturato totale di 2,8 miliardi di euro, pari a circa il 30% del mercato europeo. Secondo posto per la Germania, dove sono presenti 9 mila gelaterie, tra l’altro la metà gestite da italiani.