Gelato Day: il 23 marzo, a Roma, si mangia buon gelato artigianale per solidarietà

È ormai dal 2012 che il Parlamento Europeo ha istituito ufficialmente il Gelato Day per il 24 marzo, con l’obiettivo di celebrare un prodotto amatissimo e d’eccellenza, e con l’enorme potenzialità di poter valorizzare i prodotti agro-alimentari di ogni stato membro. Per l’edizione 2026, Roma si prepara a festeggiare in anticipo con un evento davvero speciale che riunisce ben venti maestri gelatieri sotto lo stesso tetto.

L’appuntamento è per lunedì 23 marzo presso Criollo Il Bistrot del Gelato, dove la padrona di casa Simona Papagno ospiterà una nutrita selezione di suoi colleghi per una giornata all’insegna della cooperazione in cui, oltre a preparare e offrire dell’ottimo gelato, si partecipa a un’iniziativa dal nobile obiettivo. Come spiega la stessa Simona Papagno: “Il gelato è un gesto di inclusione ed è per tutti. Pace, accoglienza e condivisione sono i cardini della nostra manifestazione”.

Gelato e solidarietà

La solidarietà sarà infatti il fulcro dell’evento, con tutto il ricavato che sarà devoluto all’Organizzazione di Volontariato “Il Cuore Grande di Flavio”, che dal 2018 collabora con l’Ospedale Pediatrico Bambin Gesù. Le parole della Papagno chiariscono bene l’importanza del progetto: “Abbiamo scelto di devolvere il ricavato dell’intera giornata all’Organizzazione di Volontariato Il Cuore Grande di Flavio, nata per sostenere i pazienti oncologici in età pediatrica e le loro famiglie, gestire le case di accoglienza per ospitare le famiglie fuori sede, organizzare raccolte fondi per finanziare la ricerca scientifica oncologica pediatrica”.

Ogni anno vede un gusto protagonista, e per questa edizione si tratta di “Melody”: il tema del Gelato Day 2026 è “il gelato che fa cantare l’Europa”, un’idea che vuole usare il gelato come un linguaggio universale, proprio come la musica. La ricetta di Melody è un mix decisamente goloso che vede una base cremosa alla ricotta, variegato con crema di pistacchio, salsa all’arancia e granella di pistacchio.

Il programma della giornata è densissimo e inizia già alle 14.00 con una demo tecnica per i professionisti del settore curata da Carlos Silva e Andrea Zingrillo. Dalle 15.00 alle 21.00 la festa si apre a tutti: potrete gustare cono o coppetta con due gusti a 2,50 euro, oppure portarvi a casa una vaschetta da 350 grammi per 10 euro. Ci sarà spazio anche per i più piccoli con laboratori creativi di Quilling alle 15.30 e letture animate alle 17.00.

Ci sarà spazio anche per gli approfondimenti: alle 18.30 Nerina Di Nunzio parlerà di Mindful Eating, seguita dallo showcooking Scarpettami di Alex Erioldi, mentre il gran finale vedrà protagonisti Nicky Brian Perera e Andrealetizia Pedrini di Masterchef 11, che prepareranno un piatto gourmet a base di porri accompagnato da un gelato alla senape creato appositamente da Simona Papagno.

La lista dei maestri presenti e delle loro creazioni rende l’evento imperdibile per ogni appassionato. Si va dal fiordilatte al fieno e cioccolato di Alessandro Crispini alla combinazione esotica di limone, fiori di sambuco e tè verde di Cristian Bonacina e Biagio di Fiore, direttamente da Londra. C’è chi punta sui prodotti del territorio come Stefano Cecconi con la sua nocciola del Casentino, e chi sperimenta come Andrea Zingrillo con pompelmo rosa e Campari o Chiara Saffioti con il suo Calafrica al bergamotto, cacao e liquirizia.