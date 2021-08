Gelato: è la Germania il primo produttore europeo, Italia terza

Numeri positivi per il mercato del gelato in Europa, con l'Italia terza per volumi produttivi dietro a Germania e Francia.

di Marco Locatelli 4 Agosto 2021

Nel 2020, il produttore di gelato numero uno dell’Unione europea è la Germania con 642 milioni di litri, davanti alla Francia con 516 milioni di litri, terza l’Italia con 509 milioni di litri.

È la fotografia scattata dall’Eurostat, secondo la quale la Germania non solo è il primo produttore, ma è anche la nazione che produce in media il gelato più economico, al costo di 1,3 euro al litro.

Decisamente più caro il gelato francese, venduto a 2,2 euro a litro, davanti all’Italia con un prezzo medio di 2,0 euro al litro di gelato. Prima della classe nell’esportazione, con 59 milioni di chilogrammi nel 2020, è la Francia (25% delle esportazioni extra-Ue). Seconda piazza per l’Olanda che esporta 38 milioni di chilogrammi (16% extra-Ue), seguono Germania (29 milioni di chilogrammi, 13% extra-Ue), Italia (20 milioni, 9% extra-Ue), Belgio (16 milioni, 7% extra-Ue).

In totale, l’Unione europea ha prodotto nel 2020 oltre 2,9 miliardi di litri di gelato, con un calo del 9% rispetto al 2019. Le esportazioni sono giunte a quota 232 milioni di chilogrammi verso Paesi non Ue (+5%), per un valore totale di 752 milioni di euro. 79 milioni di chilogrammi invece le importazioni da paesi non Ue (-4%), per un valore di 182 milioni di euro.