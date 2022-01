Gelato, Magnum lancia una nuova confezione di prodotti vegani

Per aiutarvi a superare la sfida di Veganuary Magnum ha pensato bene di lanciare una nuova confezione di gelati vegani.

di Luca Venturino 13 Gennaio 2022

Ridendo e scherzando siamo arrivati a metà gennaio, e voi ancora non avete sentito parlare di Veganuary? Beh, a differenza vostra Magnum non solo è a conoscenza della sfida, ma è anche entrata in campo lanciando una nuova confezione di gelati vegani. Che mangiare sano mica vuol dire vietarsi il dolce, eh.

La confezione contiene una selezione di Magnum Vegan Classic e Magnum Vegan Almond. Entrambi sono nel formato mini, ma proprio come i fratelli a grandezza naturale ognuno di essi è ricoperto di cioccolato senza lattosio a base di olio di cocco e burro di cacao, mentre il gelato è composto da proteine di piselli aromatizzate con vaniglia del Madagascar. Ma non è tutto qui: il brand di gelati ha anche intenzione di ampliare il proprio portafoglio con nuove aggiunte, come il Vegan Hazelnut Crunch, che arriverà nel 2022.

“Molti di noi iniziano gennaio con l’intenzione di adottare un approccio più consapevole a ciò che mangiamo” ha commentato il vice presidente di Magnum Julien Barraux. ““I nostri Vegan Mini a base vegetale consentono ai consumatori di indulgere più spesso, in modo eco-consapevole, con il 100% di piacere Magnum”.