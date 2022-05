Gelato, più di un italiano su due preferisce il cono

di Luca Venturino 19 Maggio 2022

Il 94% degli italiani consuma regolarmente e con gusto il gelato confezionato. Non ci è dato sapere, invece, di quale grande tristezza soffra il restante 6%. Ciò che sappiamo, invece, è che gli abitanti dello Stivale hanno una spiccata preferenza per il cono (53% delle preferenze) rispetto ad altri formati come le vaschette (37%), stecco (36%) e biscotto (33%) – un favoritismo evidentemente legato alla natura più comoda ed efficiente del cono gelato che, con l’arrivo dell’estate e delle vacanze, diventa la scelta migliore per godersi un momento di refrigerio senza dover rinunciare a muoversi.

È quanto emerge da una ricerca condotta da Doxa insieme a Froneri Italia, che di fatto ha preso in esame consumatori di età compresa tra i 18 e i 74 anni e che evidenzia come gli italiani amino il gelato non solo nei mesi più caldi, ma perfino nel freddo dell’inverno (o almeno, il 31% degli interpellati). Si equivalgono, inoltre, le fazioni di chi cerca sempre il sapore della tradizione e il dolce gusto dei ricordi d’infanzia (37%) e chi, invece, si aspetta una nuova offerta ogni stagione (36%); mentre quasi un italiano su due ammettono di scegliere il gelato confezionato come snack perfetto per la merenda del pomeriggio. Uno su tre, invece, preferisce mangiarlo come dessert a fine cena, e il 18% addirittura lo considerano un sostituto di un pasto. Da segnalare, infine, una conferma del carattere inclusivo e sociale del gelato: il 43% preferisce consumarlo in compagnia della famiglia, mentre solamente un intervistato su cinque desidera goderselo come coccola intima e personale.