Genova Beer Festival torna con la sesta edizione dal 30 settembre al 2 ottobre

di Luca Venturino 26 Settembre 2022

Centotrentacinque birre artigianali alla spina per innaffiare le specialità gastronomiche del territorio ligure e accompagnare eventi culturali come incontri, degustazioni, laboratori – tutto è pronto per la sesta edizione del Genova Beer Festival, in programma da venerdì 30 settembre fino a domenica 2 ottobre nel giardino di Villa Bombrini. Con una donazione minima di otto euro – ricordiamo, in questo contesto, che di fatto l’evento è una manifestazione di raccolta fondi per l’Associazione Papille Clandestine – i visitatori si aggiudicheranno il bicchiere ufficiale del festival, la tracolla, la guida e la partecipazioni alle varie attività all’interno (fino, si capisce, a esaurimento posti).

Protagonisti assoluti della tre giorni saranno sedici birrifici provenienti da tutta Italia, con ben – come già anticipato – 135 etichette (di cui 10 gluten free) che si alterneranno nel corso dell’evento. La selezione lascia l’imbarazzo della scelta: si passa da chi gioca in casa, come Altavia (Quiliano, SV), Birrificio Finalese (Finale Ligure, SV), Fabbrica della Birra Busalla (Busalla, GE); fino ad “outisder” come Ca’ del Brado (Rastignano, BO), Birrificio Italiano (Lurago Marinone, CO), Birrificio Mastino (San Martino Buon Albergo, VR), Birrificio del Forte (Pietrasanta, LU), Brewfist (Codogno, LO), Canediguerra (Alessandria) e molti altri. Non mancherà, ovviamente, qualcosa da mettere sotto i denti: la proposta gastronomica è stata pensata appositamente per l’abbinamento con malti e luppoli, e di fatto spazia dalle trofie al pesto de Il Genovese alla cucina dell’Est della Piccola Birreria Kowalski, passando anche per il pulled pork e le altre specialità a base maiale di Pork Spot ei l fritto di mare e i panini con i salumi di mare di Tenuta Golfo Paradiso con lo chef Marco Visciola.

Non solo mangiare e bere però – sarà infatti possibile visitare in maniera gratuita e con una guida esperta Villa Bombrini per scoprire i suoi segreti o partecipare a conferenze, laboratori e degustazioni distribuite lungo i tre giorni, come si può vedere dal sito ufficiale dell’evento. Nemmeno i più piccini rimarranno a bocca asciutta: l’associazione La Giostra della Fantasia ha messo a punto laboratori e giochi per i bimbi da quattro a dieci anni.