Genova, cibo nei bidoni ed escrementi di volatili nei bagni: chiuso ristorante

di Luca Venturino 28 Marzo 2022

Scene da film horror: cibo “conservato” all’interno di bidoni della spazzatura, incrostati dalla sporcizia, e servizi igienici invasi da alcuni volatili che hanno chiazzato le porte, le pareti e i pavimenti della stanza con i loro escrementi. È quanto riscontrato dagli agenti di Polizia nel corso di un controllo presso un ristorante di via Walter Fillak, a Genova.

L’ispezione, condotta dagli agenti del commissariato Cornigliano e del Reparto Prevenzione Crimine Liguria in collaborazione con i tecnici del dipartimento di prevenzione Asl3, ha preso immediatamente una piega drammatica: il controllo delle forze dell’ordine ha fatto emergere in pochi istanti le irregolarità di cui sopra, ed è terminato con l’immediata chiusura del locale. I controlli dei poliziotti sono poi proseguiti anche nella delegazione di Rivarolo e Pontedecimo, con il riscontro di alcune irregolarità anche in locale notturno di via Sartori. Nel corso delle ispezioni sono state identificate un totale di 52 persone.