Genova, due ubriachi prendono a pugni un rider

di Luca Venturino 5 Aprile 2022

Una normale serata di controlli nei vicoli del centro di Genova è culminata con la denuncia di due cittadini, rei di aver preso a pugni un rider. Ma andiamo con ordine: gli agenti della Polizia locale, già impegnati nell’area in questione con le tradizionali misure di prevenzione e repressione dei reati, sono intervenuti in piazza San Donato a causa della segnalazione di due soggetti che urlavano e disturbavano i passanti.

Una volta giunti nella piazza, gli agenti hanno provveduto a fermare e calmare i due uomini con le raccomandazioni del caso. Poco prima che si allontanassero del tutto per riprendere il regolare servizio, però, i poliziotti sono stati avvicinati da un rider che ha sostenuto di essere stato aggredito dai due molesti in questione, che l’hanno colpito con un pugno in pieno volto. A questo punto, gli agenti sono tornati sui propri passi e hanno fermato i due per accompagnarli in questura: ancora ubriachi e agitati dalla brutta piega che stavano prendendo gli eventi, gli aggressori hanno ben deciso di minacciare e difendere gli operatori, arrivando anche a sputare loro addosso. Una volta giunti in ufficio, inoltre, uno dei due ha colpito una porta danneggiandola. I molesti sono stati dunque denunciati per reati di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate e danneggiamento.